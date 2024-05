Trani rende omaggio alla prima avvocata della storia con il Premio Nazionale 'Giustina Rocca'

Programma dell'Evento



La prima edizione del Premio nazionale Giustina Rocca si svolgerà a Trani il 24 e 25 maggio, coinvolgendo vari luoghi della cittadina.



Venerdì 24 maggio: La prima edizione del Premio nazionale Giustina Rocca si svolgerà a Trani il 24 e 25 maggio, coinvolgendo vari luoghi della cittadina.





Ore 10:00, presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio": incontro aperto al pubblico e alle scuole sul tema della Violenza di genere e Codice Rosso, con l'intervento dell'avv. Tiziana Barrella e dell'ispettore della Polizia di Stato, Eustachio Persia.

Ore 15:30, presso la Biblioteca Storica dell'Ordine degli Avvocati di Trani: evento formativo sul “Gender Gap: diritti, riflessioni e prospettive”, con relatori come l’avv. Davide De Gennaro e l’on.le Margherita Mastromauro.

Ore 16:00, visita guidata nel centro storico di Trani.

Ore 19:30, presso il Salone del Centro Bethel: spettacolo teatrale “La Rocca di Giustina”.

Sabato 25 maggio:





Ore 9:30, presso la Biblioteca Giovanni Bovio: seminario sulla figura storica di Giustina Rocca, con interventi dei proff. Andrea Lovato e Francesco Mastroberti.

Ore 11:30, cerimonia di premiazione delle vincitrici, con saluti del sindaco di Trani e altre autorità. Seguirà un aperitivo tipico a cura di Fefino, ristorante di cucina naturale.





Premi e Partecipazione



Il bando ha visto una grande partecipazione, con 53 elaborati finalisti valutati da una Commissione Scientifica Giudicatrice composta da eminenti figure accademiche e giuridiche. I premi includono somme di denaro, strumenti utili per la pratica legale e il prestigioso "Melvin Jones Fellow", conferito alla giurista Silvana Sciarra.



L'evento non solo celebra la memoria di Giustina Rocca ma stimola anche il dibattito su parità di genere e violenza sulle donne, promuovendo la consapevolezza e l'azione contro le disuguaglianze di genere.

TRANI - Trani celebra la figura della giurista Giustina Rocca con il Premio nazionale a lei dedicato, accompagnato da numerose iniziative sui temi della parità di genere e della violenza sulle donne.Gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio a Giustina Rocca, celebre per essere considerata la prima avvocata della storia. A lei è stata dedicata la torre più alta della Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. "Istituendo il Premio nazionale Giustina Rocca, abbiamo voluto prendere ad esempio non solo la giurista ma anche la donna e la madre che nel XVI secolo riuscì a imporsi nella professione forense, all’epoca prerogativa solo degli uomini. Nel segno di Giustina Rocca, abbiamo voluto premiare giovani avvocate o praticanti al di sotto dei 35 anni, che arriveranno a Trani dai vari Fori d'Italia, dopo aver partecipato al bando da noi promosso che prevedeva la presentazione di elaborati in materia di parità di genere e violenza sulle donne", dichiarano gli organizzatori.L’iniziativa è stata ideata e organizzata dal Club Lions ‘Ordinamenta Maris’ di Trani, presieduto dall'ing. Elio Loiodice, con la Città di Trani e l’Ordine degli Avvocati di Trani, con i patrocini del Consiglio Nazionale Forense, Lions International - Italy, Regione Puglia, Provincia di Barletta Andria Trani, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, Croce Bianca, Commissione "Pari opportunità Trani" e Rai Puglia, in collaborazione con partner quali Giurispedia, Edizioni Duepuntozero e Skémata toghe d’autore. Molti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa, tra cui il maestro artigiano Matteo Tedeschi e La fille des Fleurs.