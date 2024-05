Silvia Ruggiero vince il Premio della critica al Concorso letterario Città di Ginosa

Un ringraziamento speciale



Silvia Ruggiero ha voluto esprimere la sua gratitudine agli organizzatori del concorso e a coloro che hanno reso possibile l'evento. "Ringrazio gli organizzatori, l’editore Antonio Dellisanti, gli editori in rappresentanza dell'APE Associazione Pugliese Editori e gli amministratori Vera Santoro e Domenico Gigante," ha dichiarato Ruggiero. Ha inoltre ringraziato Orizzonti 2001 - Ginosa e il vulcanico presidente Vito Buonora per il loro supporto.

Collaborazioni future



Ruggiero ha anche rivolto un caro saluto agli amici Cinzia Cofano e Tony Vinci di libriinstreaming, con i quali sta organizzando altre avventure letterarie. "Sono entusiasta delle prossime collaborazioni e delle opportunità di promuovere la lettura e il turismo letterario itinerante," ha aggiunto.



Book Comix 2024



Il Book Comix - Salone del Libro e del Fumetto ha offerto una piattaforma eccezionale per autori, editori e appassionati di letteratura e fumetti. L'evento ha celebrato la creatività e l'amore per i libri, riunendo una comunità vibrante e appassionata.



L'hashtag ufficiale dell'evento e delle iniziative correlate è #bookcomix2024, accompagnato da #turismoletterarioitinerante, #librinstreaming e #promozionedellalettura.

GINOSA - La psicoterapeuta e poetessa Silvia Ruggiero ha conquistato il Premio della Critica per il suo racconto inedito "In biblioteca… per viaggiare" nell'ambito del Concorso Letterario Città di Ginosa. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al Book Comix - Salone del Libro e del Fumetto, un evento che ha animato la nuovissima Community Library di Ginosa con un mondo di libri, fumetti e manufatti creativi.