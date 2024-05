Simone Simeri non sarà confermato dal Taranto per il prossimo Campionato di Serie C

Le Dichiarazioni di Simeri



"Sono arrivato in un gruppo e in una città dove si stava facendo un percorso straordinario. Vado via consapevole di aver conosciuto persone che mi rimarranno per sempre nel cuore e lascio una città che mi ha accolto benissimo," ha dichiarato Simeri. "Ho fatto un percorso dove vedere quindicimila persone al campo fa capire quello che il Taranto è stato capace di fare in questa stagione. Peccato per l’eliminazione dai Play Off contro il Vicenza."



Carriera di Simeri



Simone Simeri ha avuto una carriera variegata, militando in numerose squadre tra cui Bari, Carrarese, Imolese, Monopoli, Ascoli, Novara, Juve Stabia, Caratese, Potenza, Sambenedettese, Rende, Pistoiese, Melfi e Napoli Under 19. Il suo percorso calcistico lo ha visto attraversare diverse realtà del calcio italiano, accumulando esperienze significative e lasciando un'impronta in ciascuna delle squadre in cui ha giocato.



Conclusione



La partenza di Simeri segna la fine di un breve ma intenso capitolo per il Taranto. La squadra jonica, che ha visto una grande partecipazione dei tifosi durante la stagione, dovrà ora guardare avanti e trovare nuovi talenti per continuare il proprio percorso in Serie C. Intanto, Simeri si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, con la consapevolezza di aver lasciato un segno importante a Taranto.

FRANCESCO LOIACONO – Simone Simeri, attaccante del Taranto, non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie C. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Simeri era arrivato a Taranto a gennaio in prestito dal Bari e tornerà alla squadra di appartenenza per essere poi ceduto nuovamente in prestito a un'altra squadra, ancora da decidere.Durante la sua permanenza a Taranto, Simeri ha disputato 14 partite nel girone C di Serie C, segnando 4 gol. Nonostante il suo breve periodo nel club jonico, l'attaccante ha lasciato un segno significativo, sia dentro che fuori dal campo.