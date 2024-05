Us Lecce: Medon Berisha convocato nella Nazionale Albanese per gli Europei in Germania

Gli Europei e il Girone dell'Albania



L'Albania è stata inserita nel Girone B degli Europei, dove affronterà squadre di altissimo livello come l'Italia, la Spagna e la Croazia. Sarà una sfida impegnativa per la giovane squadra albanese, che conta sulla freschezza e il talento di Berisha per affrontare questi avversari.



La Stagione di Berisha con il Lecce



Con il Lecce, Berisha ha totalizzato 6 presenze in Serie A, dimostrando il suo valore in un campionato competitivo. Il giovane centrocampista ha mostrato qualità tecniche e tattiche che hanno attirato l'attenzione della Nazionale albanese.



Il Percorso di Berisha



Prima di brillare in Serie A con il Lecce, Berisha ha avuto un percorso significativo nelle giovanili. Ha vinto uno storico scudetto con il Lecce Primavera nel 2023, una testimonianza delle sue capacità e del suo potenziale. Prima di approdare in Italia, ha giocato nel Berna e nello Young Boys, attraversando tutte le categorie giovanili del club svizzero, dall'Under 16 fino all'Under 21.



Esperienza Internazionale



Berisha non è nuovo agli impegni internazionali. È stato titolare nelle squadre giovanili dell'Albania, rappresentando il suo paese nell'Under 19, nell'Under 20 e nell'Under 21. La convocazione per gli Europei rappresenta un passo importante nella sua carriera, offrendo l'opportunità di mettersi in mostra su un palcoscenico europeo.



Dichiarazioni



Il giovane centrocampista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l'entusiasmo e l'orgoglio per la convocazione sono palpabili nell'ambiente del Lecce. La società salentina, i compagni di squadra e i tifosi sono tutti fieri del traguardo raggiunto da Berisha.

FRANCESCO LOIACONO – Il centrocampista albanese Medon Berisha, 20 anni, è stato convocato nella sua Nazionale per gli Europei che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Prima di partecipare a questo prestigioso torneo, Berisha scenderà in campo con l'Albania in due amichevoli: il 3 giugno contro il Liechtenstein e il 7 giugno contro l'Azerbaijan.