Striscia la Notizia: Pinuccio che 'Belva ti senti?

COLOGNO MONZESE - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Pinuccio torna a occuparsi di Francesca Fagnani e dei preziosi gioielli di una nota maison che la giornalista ha indossato assiduamente nella sua trasmissione "Belve", al Festival di Sanremo e nei servizi fotografici di alcuni settimanali di moda.Il caso è stato segnalato anche dal Codacons, che ha presentato un esposto per fare luce sulla vicenda di presunta pubblicità occulta e violazione delle norme deontologiche. L’inviato del tg satirico ha rivelato che Fagnani è stata convocata il prossimo 4 giugno dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio per rispondere direttamente delle sue azioni.Ai microfoni di Striscia la Notizia, Fagnani aveva sostenuto che «tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con i brand». Questo potrebbe essere il momento giusto per la “Belva” di rivelare i nomi dei suoi colleghi e colleghe sponsorizzati.Non perdetevi il servizio completo questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).