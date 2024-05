Taranto, giovedì 9 maggio al Teatro Orfeo il concerto 'Gloria! Tour 2024'

- Giovedì 9 maggio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, per la Stagione Eventi musicali 2023/2024, in programma l’atteso concerto "Gloria! Tour 2024", protagonista Margherita Vicario, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Carmelo Patti. Dopo il prestigioso debutto alla 74esima edizione della Berlinale con il suo film d’esordio alla regia "Gloria!", Margherita Vicario porta in scena il "Gloria! Tour 2024", la nuova avventura live estiva con cui la cantautrice, attrice e regista guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato.