Successo per l'Incontro sull'ansia organizzato dall'I.I.S.S. Staffa a Trinitapoli

MICHELE MININNI - Un'iniziativa volta a affrontare la gestione dell'ansia tra i giovani adolescenti ha registrato un grande successo di partecipazione da parte di studenti e genitori. L'evento, focalizzato sulla delicata tematica dell'ansia tra i giovani che frequentano gli istituti superiori, è stato organizzato dall'Istituto secondario Dell’Aquila-Staffa ed è stato tenuto a Trinitapoli presso la biblioteca "Mons. Morra".L'incontro ha visto l'intervento coinvolgente e professionale della psicologa e psicoterapeuta Carmela Losapio, che ha introdotto i presenti nelle tecniche specifiche di gestione dell'ansia. La moderatrice dell'evento è stata la prof.ssa Miccoli Maria Grazia, che ha condotto un percorso con i suoi alunni sulla gestione delle emozioni.Presente all'evento anche il dirigente scolastico Ruggiero Isernia dell’Istituto Dell’Aquila-Staffa, il quale ha sostenuto l'iniziativa portando i saluti dell'intero plesso scolastico.La prof.ssa Miccoli ha espresso soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando l'importanza che la scuola insegni agli studenti come riconoscere, decodificare ed esprimere le proprie emozioni. Ha inoltre ringraziato tutto lo staff della biblioteca "Monsignor Morra" e la dott.ssa Loredana Napolitano, presente all'evento, per aver dato l'opportunità di essere presenti nel calendario del "Maggio dei libri Biblioteca".Questa iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di studenti, genitori e operatori scolastici, si inserisce in un più ampio impegno delle istituzioni educative nel promuovere il benessere psicologico e l'educazione emotiva tra i giovani.