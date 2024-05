Monopoli, negozio di ferramenta distrutto da un incendio: scatta la solidarietà online per la famiglia Recchiuto

“La famiglia Recchiuto - continua - ha voglia di ripartire, ma in questo momento non è facile, oltre che dal punto di vista psicologico, anche da quello economico, in quanto il danno subito non è ancora quantificabile, ma decisamente ingente”.



“L'intento della raccolta fondi - precisa - è quello di far sentire loro la nostra vicinanza, sia di chi li conosce che di gente estranea.



Il fundraising è arrivato a tremila euro ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/tutti-uniti-per-la-famiglia-recchiuto

MONOPOLI - A Monopoli, in provincia di Bari, è scattata una gara di solidarietà dopo l’incendio, lo scorso 30 aprile, al negozio di ferramenta nautica della famiglia Recchiuto.“Nel giro di poco tempo - scrive l’organizzatrice, Manuela Pugliese, su GoFundMe - l’attività commerciale, portata avanti da tre generazioni, è andata distrutta, in quanto le fiamme hanno avvolto tutto il materiale presente nel loro negozio, oltre ai danni strutturali dell'intero edificio”.“Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco - racconta - l'incendio, che aveva ormai raggiunto dimensioni catastrofiche, è stato spento soltanto in serata e davanti agli occhi di tutti i concittadini giunti per dare supporto alla famiglia, non è rimasto che un cumulo di macerie”.