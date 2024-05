Torna la Festa di San Nicola a Maglie: una celebrazione di luce e tradizione

MAGLIE - Dal 8 all'11 maggio, la città di Maglie si prepara a festeggiare il suo Santo Patrono, San Nicola, con una serie di eventi religiosi e civili che richiamano tradizione e partecipazione.Il Comitato organizzatore, guidato da Chico De Luca, ha lavorato con passione e impegno per mesi per realizzare un evento che è diventato un punto di riferimento nel sud Italia. Quest'anno, tra le novità, spicca il premio "Recupero delle tradizioni popolari", organizzato dagli Istituti comprensivi magliesi e dall'Assessorato alla Cultura. Il tema scelto per il 2024 è il culto del Santo Patrono San Nicola, su cui hanno lavorato i bambini delle Scuole primarie, con gli elaborati esposti in piazza il 9 maggio.La festa non trascura l'attenzione per i più piccoli, con due serate in compagnia degli artisti di strada, fuochi d'artificio, concerti bandistici, palloni aerostatici, musica leggera, bancarelle e luna park.Un punto focale della festa sono le luminarie, con l'esclusivo allestimento della Ditta De Cagna che presenterà in Piazza Aldo Moro un omaggio al Merletto, il particolare ricamo che ha reso famosa la città. Le luminarie saranno accompagnate da un'emozionante accensione musicale.Il programma religioso prevede un triduo di preparazione alla festa di San Nicola nei giorni precedenti, seguito dalla Vigilia della Festa il 8 maggio e dalla Festa Patronale il 9 maggio, con celebrazioni e processioni per le vie della città.Il programma civile offre una varietà di eventi, con luminarie, concerti, festival degli artisti di strada, spettacoli pirotecnici e altro ancora. La giornata del 9 maggio sarà particolarmente ricca, con la premiazione degli alunni vincitori del premio "Recupero delle tradizioni popolari" e una serata dedicata al Festival degli Artisti di Strada.La festa culminerà il sabato 11 maggio con esibizioni musicali, stand di cibo di strada e mercatini dell'artigianato, offrendo un'esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti.La Festa di San Nicola a Maglie è un'occasione per celebrare la storia, la cultura e le tradizioni della città, rendendo omaggio al suo Santo Patrono con luce, musica e festa.