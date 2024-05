Successo e chiusura della rassegna teatrale 'La vita racconta' a Ruffano

RUFFANO - La rassegna teatrale "La vita racconta", organizzata dall'Odv Kairòs a Ruffano, giunge alla sua conclusione con uno spettacolo eccezionale. Il 10 maggio alle 21.00, Carrozzeria Orfeo, una compagnia con sede a Mantova, ha portato sul palco uno dei suoi spettacoli più visionari e surreali, intitolato "Robe dell’altro mondo", un lavoro che mescola teatro e performance in modo magistrale.Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Le Canaglie, un gruppo di artisti nato nel 2013 a Mantova e composto da Massimiliano Setti, co-direttore artistico della Compagnia e musicista, Federico Bassi e Giacomo Trivellini, noti illustratori di Carrozzeria Orfeo. Questo trio si è impegnato negli anni in performance live che combinano tecniche tradizionali di disegno con tecnologie digitali, interagendo con musica e animazione. In questa occasione, si sono uniti alla scrittura di Gabriele Di Luca, autore e regista di Carrozzeria Orfeo, per esplorare i legami tra drammaturgia contemporanea e linguaggio dell’illustrazione.Lo spettacolo affronta il tema delle "Paure Metropolitane", le fobie e le tensioni sociali che caratterizzano la vita quotidiana. Preconcetti, intolleranza, insicurezza, e altri elementi influenzano un tessuto sociale sempre più fragile. La storia si svolge in un mondo sconvolto da una profonda crisi, dove gli Alieni, inizialmente visti come salvatori, diventano presto vittime di pregiudizi e persecuzioni. I notiziari di sottofondo raccontano le contraddizioni della società moderna, riflettendo una realtà invasiva e distorta.L'Odv Kairòs, l'associazione che ha reso possibile questa rassegna, opera principalmente nell'ambito educativo e culturale, con un focus sul teatro e sulla tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. La sua attività include anche l'assistenza sociale, con particolare attenzione alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli immigrati e della devianza sociale minorile.Con la chiusura di questa rassegna, l'Odv Kairòs continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere la cultura e la solidarietà sociale nella comunità di Ruffano e oltre. Per ulteriori informazioni e contatti stampa, è possibile contattare Monia Saponaro al 347.2485922 o via email a info@odvkairòs.it.