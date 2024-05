Nel week end Bari capitale del vino artigianale

BARI - E’ conto alla rovescia per la terza edizione Sud di Vini di Vignaioli, il salone dei produttori di vino artigianale che anche quest’anno ha scelto Bari come palcoscenico per il Mezzogiorno d’Italia.Tutto è pronto, infatti, per il via della manifestazione in programma dall’11 al 13 maggio negli spazi del Teatro Kismet, in strada S. Giorgio Martire, 22/F.Confermato il programma: c’è attesa per l’anteprima di sabato sera 11 maggio – sempre al Teatro Kismet – con il concerto inaugurale “Tonino Carotone unplugged experience”.La fase di degustazione e vendita comincerà invece domenica 12 maggio a partire da mezzogiorno, con chiusura prevista alle ore 20. Seconda giornata di fiera lunedì 13 maggio. Anche in questo caso si apre a mezzogiorno per andare avanti fino alle ore 19. Previsti anche alcuni eventi collaterali: domenica la possibilità di un pranzo per la Festa della mamma, che dà diritto anche all’accesso alla manifestazione; sempre domenica, ma in serata a partire dalle 21, la festa a ingresso libero “Vino a Ballare in Puglia”, con l’intrattenimento di Assi Dj, sbicchieramento e food.Oltre ai banchetti dei vignaioli, dove si potranno degustare e acquistare i vini, ci saranno anche stand di prodotti gastronomici selezionati con un occhio di riguardo per le specialità della Puglia e del Sud Italia.A Bari è attesa la presenza di una cinquantina di produttori in arrivo da diverse regioni italiane, oltre ad alcune rappresentanze di Paesi europei. In particolare nel pomeriggio di lunedì 13 maggio è in programma un Focus sulla Spagna. Non a caso, infatti, il movimento della produzione del vino artigianale è un comparto di grande rilevanza per tutto il settore vitivinicolo, non soltanto nazionale.Come di consueto, l’obiettivo della manifestazione è promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della Natura e consapevoli sia in vigna che in cantina.Pur trattandosi di una rassegna specialistica, l’evento è aperto a tutti. Biglietto d’ingresso acquistabile online oppure in loco: 15 € al giorno comprensivo di ingresso + calice.