Tragedia sul lavoro a Salemi, operaio muore cadendo da pala eolica

SALEMI - Una nuova tragedia sul lavoro ha scosso la comunità di Salemi, in provincia di Trapani. Un operaio che stava lavorando su una pala eolica è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 30 metri. L'incidente si è verificato all'interno della struttura, lasciando la comunità locale sconvolta e in lutto.Al momento, i vigili del fuoco sono impegnati nel recupero del corpo dell'uomo, mentre sul luogo dell'incidente è presente anche personale del servizio di emergenza 118. Si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno per avviare le indagini e stabilire le cause precise dell'accaduto.La tragedia ha generato grande sgomento e dolore tra i familiari, i colleghi e gli abitanti di Salemi, che si trovano ora a fare i conti con la perdita di una vita umana in circostanze tragiche sul posto di lavoro.