Allerta Meteo: temporali previsti sulla Puglia per domani

BARI - La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne, a partire dalle ore 08:00 del 28 maggio 2024 e per le successive 12 ore.Durante questo periodo, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, principalmente a carattere di rovescio o temporale, con evoluzione diurna. Le quantità cumulate delle precipitazioni potrebbero essere puntualmente moderate, soprattutto nelle zone interne e sui settori meridionali.I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali per garantire la propria sicurezza. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari nelle zone interessate e di adottare le misure preventive necessarie per proteggere abitazioni e beni dai possibili effetti dei temporali.