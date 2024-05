Trinitapoli: grande festa dei tifosi del club doc Del Piero per la conquista della Coppa Italia

MICHELE MININNI - La Juventus vince la Coppa Italia battendo 1-0 l'Atalanta in finale. Il gol decisivo è di Dusan Vlahovic. E' la quindicesima Coppa Italia nella storia bianconera, che è per distacco il club italiano che vanta più vittorie in questa competizione. L'ultimo successo risaliva al 2021 quando c'era Andrea Pirlo in panchina.

Dopo il match e la premiazione della Coppa Italia alzata dal capitano Danilo, nel piccolo centro ofantino sono iniziati i grandi festeggiamenti del Club Juventus Doc Trinitapoli insieme soci e tifosi per festeggiare la preziosa vittoria della Juventus. Una parte dei soci, erano anche presenti allo stadio Olimpico di Roma con lo striscione Juventus Club Trinitapoli molto visibile. La serata dei festeggiamenti si è conclusa presso la pizzeria La Dolce Vita del socio e tifoso juventino Leo Sarcina, presenti alcuni dirigenti del premiato club doc Del Piero.