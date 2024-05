Us Lecce, infortunio per Sansone: Out contro l'Udinese

- Nicola Sansone, attaccante del Lecce, è stato costretto a fermarsi durante gli allenamenti a causa di un infortunio. Il giocatore ha riportato una contrattura al soleo della gamba destra, che lo terrà fuori dalla panchina nella prossima partita contro l'Udinese, in programma lunedì 13 maggio alle 18:30 al "Via del Mare" per la trentaseiesima giornata di Serie A.Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha deciso di sostituire Sansone con il calciatore rumeno Rares Burnete, che potrebbe entrare in campo nel secondo tempo della partita.Si spera che Sansone possa recuperare in tempo per tornare in campo nelle successive partite contro l'Atalanta, in programma sabato 18 maggio alle 18:00 sempre al "Via del Mare", oppure contro il Napoli il 26 maggio al "Maradona".Sansone, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui il Bologna, il Villareal, il Sassuolo, il Parma, il Crotone e il Bayern Monaco. Ha anche rappresentato l'Italia a vari livelli giovanili, inclusi Under 21, Under 17, Under 18 e Under 19.