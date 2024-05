Monopoli Calcio: rinnovi fino al 2026 per Berman e Spalluto

- Il Monopoli ha ufficializzato il rinnovo dei contratti del difensore argentino Tamir Berman e dell’attaccante italiano Samuele Spalluto, estendendo il loro legame con il club biancoverde fino al 30 giugno 2026. Entrambi i giocatori erano legati al Monopoli fino al 30 giugno 2024.Tamir Berman, arrivato a Monopoli a gennaio 2023 a titolo definitivo dal Giugliano, ha collezionato 7 presenze nel girone C di Serie C durante questa stagione. Il difensore argentino ha avuto una carriera variegata, giocando in diverse squadre tra cui Giugliano, San Luca, Carbonia, Benevento Under 19 e Newell’s Youth in Argentina.Samuele Spalluto, ingaggiato in prestito dalla Fiorentina nel luglio 2023, ha disputato 18 partite con il Monopoli. L’attaccante, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Fiorentina, Trento, Novara, Ternana, Gubbio, oltre ad aver militato nelle formazioni giovanili della Fiorentina Under 19 e Under 17.Il rinnovo di Berman e Spalluto rappresenta un segnale di continuità e fiducia da parte del Monopoli, che punta a consolidare il proprio organico con due giocatori che hanno già dimostrato il loro valore sul campo. Con questi prolungamenti, il club biancoverde guarda con ottimismo alle prossime stagioni, puntando sulla solidità difensiva di Berman e sulla versatilità offensiva di Spalluto.