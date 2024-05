Viva la mamma! Torre Quetta celebra la festa delle mamme con un ricco programma di eventi

Presso la postazione nord, tra il Joy’s Pub e La Parrilla, si terrà dalle 12:30 il concerto dei JUSTX, un live che promette di far ballare tutti con il loro tributo alla musica dance/House dagli anni '90 ad oggi.

Al Fruit Beach Bar, dalle 16:00, gli EXIT 15 si esibiranno con una selezione musicale che spazia dal Country al rhythm and blues.

Nella postazione centrale, dalle ore 13:00, e nel pomeriggio tra Panzerotteria, Bombetteria e Frish, si terrà il live di ANTONIO DA COSTA con il suo PARRANDA PARTY, una fusione di suoni, calore e colori delle diverse etnie del mondo.

Alla Spaghetteria, dalle 12:30, i CANTAUTORAN-DUO proporranno i più grandi successi della musica italiana.

Da Enzo e Ciro, dalle 12:30, sarà possibile godere del piano bar di GIANNI PORTOGHESE, con un repertorio che spazia dal Soul al Pop italiano.

Infine, dalle 15:30, La Parrilla offrirà un party dance per chiudere la giornata in allegria.

BARI - In occasione della festa della mamma, che si celebra domenica 12 maggio, Torre Quetta si prepara a festeggiare tutte le mamme con un'intera giornata dedicata all'intrattenimento e al divertimento.Il rinomato complesso ricettivo rinnova il suo format domenicale per offrire un programma speciale che coinvolgerà l'intera struttura, distribuendo eventi in tutte le sue zone per garantire a tutti una giornata indimenticabile.Il fitto programma di eventi prevede diverse proposte di intrattenimento per accontentare tutti i gusti:Inoltre, tutte le mamme che decideranno di pranzare presso uno dei 8 chioschi riceveranno in omaggio una Gerbera, per festeggiare insieme la loro giornata speciale.Torre Quetta si conferma quindi come il luogo ideale per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e della celebrazione delle mamme, offrendo un programma variegato che promette di soddisfare tutti i partecipanti.