Volo da Bologna a Francoforte sul Meno: strano odore, aereo Lufthansa dirotta su Stoccarda

Un’inchiesta evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,è stata aperta per chiarire i motivi del disservizio. I vigili del fuoco dell'aeroporto, come accade di norma in questi casi, sono stati chiamati come misura precauzionale.



A bordo vi erano 165 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio: tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente e sono stati portati a Francoforte in autobus. La compagnia aerea ha riferito che l'odore era causato da un malfunzionamento della ventola di ricircolo e l'aereo è stato in grado di tornare in servizio. Tuttavia l'aereo è ancora a terra a Francoforte circa 21 ore dopo l'atterraggio.