XXVII Edizione del Festival Maggio all'Infanzia: il Corteo del Maggio invaderà le strade di Bari

BARI - Domani, martedì 14 maggio, il centro di Bari sarà animato dal suggestivo Corteo del Maggio all'Infanzia, un evento atteso nel contesto del festival omonimo di Teatro per le nuove generazioni, che quest'anno celebra la sua XXVII edizione. I protagonisti di questa colorata manifestazione saranno gli alunni delle scuole locali, che sfileranno indossando creazioni artistiche a tema natura, realizzate durante laboratori svolti nelle scuole a partire dal mese di marzo.Il lungo serpentone, che prenderà vita a partire dalle ore 11 da piazza Massari per percorrere corso Vittorio Emanuele fino a giungere in piazza del Ferrarese, sarà composto dai giovani dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, della Scuola dell'Infanzia via Trentino, della Scuola dell'Infanzia via Lanave, della Scuola dell'Infanzia De Fano, della Scuola del Carmine e dell'Istituto Margherita di Bari. Si uniranno anche la Scuola 'Il Mondo di Peter Pan' di Corato e l'Istituto Comprensivo 'De Gasperi - Pende' di Noicattaro.L'atmosfera festosa sarà accompagnata dalle musiche e dall'animazione di Bembè Arti Musicali e Performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo.L'evento, a cui è possibile partecipare liberamente, vanta il patrocinio e il sostegno del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e vedrà la partecipazione dei ragazzi seguiti dall'associazione Raggi di Sole Onlus di Corato, che si occupa di persone con bisogni speciali.Il Festival è organizzato dalla Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, il progetto a cura di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, nonché della Camera di Commercio di Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Riceve inoltre il patrocinio e il sostegno del Garante dei Diritti del Minore e del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia.In collaborazione con il Teatro Stabile d'Innovazione Ragazzi Le Nuvole di Napoli, la Casa dello Spettatore di Roma, la Casa del Contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, la Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione Internazionale di Teatro per Bambini e Giovani), TRAC rete delle Residenze Teatrali Pugliesi, ARPA Puglia, il Conservatorio di Musica 'Nino Rota' di Monopoli e la Pro Loco di Martina Franca. Il festival è parte della rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).Per ulteriori informazioni e il programma aggiornato si può consultare il sito www.maggioallinfanzia.it