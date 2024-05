Aggressione a un infermiere: Marco Galante (M5S) chiede l'istituzione di una cabina di regia permanente in Regione

BARI - L'ennesima aggressione ai danni di un infermiere del 118, avvenuta ieri a Foggia, ha sollevato gravi preoccupazioni e richieste di azioni immediate da parte dei responsabili politici. Marco Galante, capogruppo del M5S, ha espresso profonda preoccupazione e ha ribadito la necessità di prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza degli operatori sanitari.Galante ha sottolineato che l'aggressione è avvenuta a pochi giorni da un altro episodio di violenza presso l'ospedale Di Venere di Bari, e in coincidenza con la Giornata internazionale dell'infermiere, un momento dedicato a riconoscere e celebrare l'impegno fondamentale degli infermieri, che sono in prima linea ogni giorno per fornire assistenza ai pazienti.Il capogruppo del M5S ha ribadito la sua richiesta per l'istituzione di una cabina di regia permanente in Regione, che coinvolga i rappresentanti delle OPI provinciali, le ASL e il Dipartimento Salute. Questa cabina di regia avrebbe il compito di valutare e pianificare interventi sistematici per riorganizzare la rete dell'emergenza-urgenza, garantendo una risposta efficace e coordinata di fronte a situazioni di pericolo per gli operatori sanitari.Galante ha evidenziato un episodio positivo in cui l'intervento tempestivo di un'infermiera, che ha attivato il dispositivo portatile per le chiamate di emergenza, ha permesso di evitare il peggio. Questo dispositivo era stato fornito al personale del Pronto Soccorso del Riuniti grazie a un accordo tra Polizia e Policlinico. Galante ha sottolineato l'importanza di estendere simili sistemi su tutto il territorio regionale, garantendo una maggiore sicurezza per gli operatori sanitari.Infine, Galante ha concluso affermando che la Giornata internazionale dell'infermiere non deve essere solo una ricorrenza, ma deve rappresentare un punto di partenza per un nuovo modello di assistenza sanitaria, in cui si valorizzino le competenze e il ruolo centrale degli infermieri nella cura dei pazienti.