A 'Chi l'ha visto' si torna a parlare della morte di Liliana Resinovich

La morte di Liliana Resinovich: a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 12 giugno alle 21.20 su Rai 3, si continua a indagare per i tanti punti oscuri rimasti irrisolti e il marito Sebastiano Visintin ha accettato di essere in studio in diretta con Federica Sciarelli. E ancora, gli uomini della scientifica dei Carabinieri sono entrati nella casa di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. In studio il fratello, che è convinto che qualcuno l’abbia fatta sparire e teme il peggio. "Chi l’ha visto" era già entrato in quella casa quasi un mese fa.

In sommario anche l’ultima intervista di Louis Dassilva prima di essere indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli: “Io non c’entro niente. Non farei mai una cosa del genere. Lo sbaglio è che sono stato molto, molto vicino ai vicini di casa e questo mi ha fatto perdere la fiducia di mia moglie, dei suoi genitori, delle sue amiche. Ho chiesto scusa, è una cosa che non rifarei”.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.