Red Bull Cliff Diving World Series: Polignano a Mare torna protagonista

ph_Romina Amato



Protagonisti in gara



I campioni in carica e i nuovi talenti si sfideranno per conquistare punti preziosi. Rhiannan Iffland, dopo la vittoria a Boston, cercherà di mantenere la leadership, mentre la canadese Molly Carlson punta a replicare il successo della tappa di Atene. In campo maschile, Aidan Heslop, dopo un trionfale ritorno a Boston, e James Lichtenstein, leader della classifica generale, sono tra i favoriti.



L'Italia sarà rappresentata da Elisa Cosetti, prima italiana a competere a livello internazionale nella divisione femminile, Andrea Barnabà e Davide Baraldi. Cosetti, triestina del 2002, ha già dimostrato il suo valore posizionandosi al quarto posto nella tappa di Atene 2024. Barnabà e Baraldi, giovani promesse, cercheranno di farsi valere nella tappa di casa.



ph_Mauro Puccini Un evento di promozione turistica e sportiva



La tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series è organizzata in collaborazione con la Regione Puglia, l'Assessorato al Turismo e Pugliapromozione. Gianfranco Lopane, assessore al Turismo, sottolinea l'importanza dell'evento: "Il Red Bull Cliff Diving porta la bellezza e l'accoglienza della nostra regione su un palcoscenico mondiale, consolidandosi come un appuntamento chiave dell'estate pugliese."



Collaborazioni e sostenibilità



Plenitude, partner della manifestazione, ha installato un impianto fotovoltaico mobile per alimentare il bar del villaggio con energia rinnovabile e ha predisposto punti di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, Trenitalia ha previsto 12 treni straordinari tra Bari e Polignano a Mare il 30 giugno, mentre Dacia e Radio Norba contribuiscono al successo dell'evento.



Conclusione



Polignano a Mare, con la sua scogliera spettacolare e l'accoglienza calorosa, si conferma la cornice ideale per i tuffi dalle grandi altezze. La Red Bull Cliff Diving World Series rappresenta non solo un evento sportivo di eccellenza, ma anche un'occasione per promuovere il territorio pugliese a livello internazionale. Per maggiori informazioni sull'evento e sul calendario delle gare, è possibile visitare il sito ufficiale: Red Bull Cliff Diving

POLIGNANO A MARE – Dal 28 al 30 giugno 2024, la Red Bull Cliff Diving World Series, il più prestigioso campionato internazionale di tuffi da grandi altezze, fa ritorno nella suggestiva località di Polignano a Mare. Questa tappa iconica ospita per l'undicesima volta i 24 atleti in gara, che si esibiranno dalla piattaforma posizionata sulla scogliera calcarea a picco sul mare.Dalla prima edizione nel 2009, Polignano a Mare è diventata una tappa imprescindibile del campionato, attirando ogni anno un pubblico entusiasta. Gli atleti, che raggiungono velocità di 85 km/h in soli tre secondi di caduta libera, offrono uno spettacolo mozzafiato. Le piattaforme, rispettivamente di 27 e 21 metri, sono posizionate sulla terrazza di un privato cittadino, conferendo a questa location una particolarità unica nel circuito della World Series.