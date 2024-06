Torna l'allerta caldo in Puglia: precauzioni e misure da adottare

Misure consigliate



In risposta a questa situazione, è fondamentale adottare alcune precauzioni per proteggere la propria salute durante le giornate di caldo intenso:

Idratazione adeguata: Bere abbondantemente acqua e liquidi non zuccherati per mantenere l'idratazione.

Protezione solare: Utilizzare creme solari adeguate e indossare indumenti leggeri e protettivi quando si è esposti al sole.

Ambienti freschi: Mantenere gli ambienti freschi, utilizzando aria condizionata o ventilatori.

Ridurre l'attività fisica: Limitare le attività fisiche intense durante le ore più calde della giornata.

Attenzione ai gruppi vulnerabili: Prestare particolare attenzione agli anziani, ai bambini piccoli e alle persone con patologie croniche.



Collaborazione e preparazione



È importante che la comunità e le istituzioni locali collaborino per monitorare da vicino la situazione e adottare misure preventive adeguate. Le autorità sanitarie e sociali sono già attivamente coinvolte nella gestione di questa emergenza, con l'obiettivo di garantire il benessere di tutti i cittadini.



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla situazione del caldo in Puglia, è consigliabile rimanere in contatto con le autorità locali e consultare regolarmente i bollettini di allerta forniti dal Centro di Competenza Nazionale.



In conclusione, è cruciale adottare un approccio responsabile e consapevole per affrontare le condizioni climatiche estreme, proteggendo la propria salute e quella delle persone più vulnerabili nella comunità.

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un avviso riguardante l'incremento delle temperature nella regione Puglia. Questo avviso è stato trasmesso ai referenti del Centro di riferimento locale della nostra città, fornendo importanti indicazioni per la gestione delle ondate di calore e i relativi effetti sulla salute pubblica.Per i giorni di giovedì 20 e venerdì 21 giugno prossimi, è stato previsto un livello 2 di allerta. Ciò indica che le autorità sociali e sanitarie sono allertate riguardo alle condizioni meteorologiche che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute della popolazione, specialmente tra i gruppi più vulnerabili.