Autonomia differenziata, Valentina Palmisano (M5S): 'Il governo ha affossato il Sud'

"Con l'ok all'autonomia differenziata questo governo ha definitivamente svenduto una parte dell'Italia. Lo ha fatto col favore delle tenebre e vedere alcuni parlamentari eletti al Sud festeggiare questo scempio restituisce la misura di quanto scarso sia il loro senso di responsabilità verso i propri elettori e concittadini". Lo dichiara l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano.





"Autonomia differenziata significherà per le regioni più in difficoltà tagli lineari alla sanità, all’Istruzione, ai servizi. In poche e amare parole: meno diritti. Hanno definitivamente affossato il Sud e lo rivendicano. Questa riforma – conclude l’europarlamentare -mina il principio di solidarietà e unità nazionale, continueremo a contrastarla in aula e nelle piazze".