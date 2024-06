Beer Park: terza giornata il duo Boccasile & Maretti con Federica Magellino

BARI - Domenica 23 giugno, in piazzale Lorusso, a Bari, si terrà la terza giornata del “Beer Park”, la rassegna gratuita dedicata alla birra e al food, organizzata da Perris Park e Gomma Park di Bari di Perris e Lavoratti con il patrocinio del II Municipio del comune pugliese, durante la quale sarà proposto lo spettacolo del duo comico composto da Max Boccasile e Carlo Maretti, che saranno accompagnati dagli intermezzi musicali di Federica Maggellino.La coppia di comici, che negli ultimi mesi ha riscosso ampio successo grazie agli sketch andati in onda su Telenorba, animerà la piazza con uno show di cabaret letteralmente “made in Bari”, intervallato dalle canzoni pop-dance e swing della cantante barese, che con i due collabora stabilmente da diverso tempo.Max Boccasile è speaker radiofonico, comico, autore televisivo e commentatore sportivo al fianco del giornalista Michele Salomone. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2006 formando il duo, che perdura ancora oggi, con il collega Carlo Maretti, conosciuto ad un Laboratorio Zelig. La coppia conta centinaia di spettacoli in tutta Italia, arrivando anche a esibirsi in uno dei templi del cabaret nazionale, il Caffè Teatro di Milano. Insieme hanno preso parte a vari programmi televisivi nazionali, strisce comiche e numerosi live, tra cui due edizioni del Capodanno per il Comune di Bari e il Festival del cabaret di Martina Franca. Carlo, oltre ad essersi esibito negli anni anche da solo, può contare la partecipazione al programma “Mudù”. I due sono al momento in tour con Valentina Persia per il format di Telenorba “Che sarà”.Oltre allo spettacolo comico, durante il Beer Park sarà allestito un enorme luna park con giostre per grandi e piccini, da quelle per le famiglie come gli specchi umoristici e il treno fantasma, a quelle dedicate solo agli adulti come le macchine da scontro, il Batman Ranger, i tori e l’Orbiter, attrazione famosa per alcuni video divenuti virali su Tik Tok, oltre alle classiche giostrine per bambini come il trenino, le macchinine da scontro, il waterball, il jumping e molte altre. Durante la giornata non mancheranno inoltre i giochi a premi, dalla corsa dei cammelli al tiro a segno e alla giostra dei cerchietti, e attività per tutte le età.Il Beer Park si chiuderà lunedì sera con la trasmissione su maxi-schermo della partita Croazia-Italia, terza gara della fase a gironi del campionato europeo di calcio.: 3474360942: 18.30