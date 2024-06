Puglia Women AI Masterclass: il primo evento di formazione al femminile sull’intelligenza artificiale arriva in Salento

LECCE - Arriva a Lecce, per la prima volta, Puglia Women AI Masterclass: la prima masterclass completamente al femminile, pensata per avvicinare le donne all’intelligenza artificiale. Il 26 giugno, alle Officine Cantelmo a Lecce, le partecipanti potranno imparare a sfruttare al massimo le intelligenze artificiali generative come ChatGPT, ormai competenza imprescindibile in qualsiasi ambito.L’evento è realizzato da Puglia Women Lead. Dopo il successo di Puglia Women Code, il primo bootcamp di programmazione web al femminile dello scorso anno, e Puglia Women AI, il primo bootcamp sull’intelligenza artificiale, tenutosi a Bari a marzo scorso, l’organizzazione torna ad avvicinare donne di qualsiasi età e formazione alla tecnologia, e connettere le partecipanti con aziende che operano in ambito tecnologico e digitale. Durante l’evento di formazione, le partecipanti potranno apprendere nozioni di base e applicarle a casi reali, seguite da professionisti esperti.L’evento è dedicato a tutte le donne: non è richiesta alcuna conoscenza di base, soltanto tanta voglia di sperimentare e imparare senza paura di sbagliare, in un contesto stimolante e d’ispirazione.Perché partecipare a Puglia Women AI?Perché l’IA è una tecnologia rivoluzionaria, cruciale per crescere professionalmente in ogni ambito. Perché tutte le partecipanti avranno la possibilità di ascoltare e trarre ispirazione da donne e uomini che racconteranno i loro percorsi nel mondo del lavoro e del digitale. Ma soprattutto, perché potranno entrare in contatto con aziende virtuose che cercano talenti in Puglia.Sponsor dell’evento sono Intesa Sanpaolo, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker e ITS Turismo Puglia. Partner Theqube e patrocinato da Confindustria Lecce.È possibile trovare tutte le informazioni riguardo l’evento e le modalità d’iscrizione su: https://pwl.podia.com/pwai-masterclass-lecce “Da sempre Puglia Women Lead ha l’obiettivo di colmare il divario occupazionale di genere puntando sulle competenze digitali. Spesso si dice che l’intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Noi crediamo invece che l’IA non rimpiazzerà le persone, piuttosto chi sa come usarla rimpiazzerà chi invece non avrà appreso come utilizzarla. È quindi cruciale che le donne abbiano la possibilità di farlo, così che il divario di genere non diventi ancora più ampio.” Gaia Costantino, Presidente e co-fondatrice di Puglia Women LeadIntelligenza Artificiale: acceleriamo le opportunità al SudPer introdurre la tematica dell’intelligenza artificiale, Puglia Women Lead organizza un evento di divulgazione, completamente gratuito, che si terrà l’11 Giugno alle 18:30 presso le Officine Cantelmo. Esperti di settore discuteranno di tutte le opportunità e i trend di questa tecnologia rivoluzionaria e successivamente seguirà una discussione aperta a tutti i partecipanti all’evento.Tutte le info: https://pugliawomenlead.com/evento/pwl-arriva-a-lecce/ Chi è Puglia Women LeadPuglia Women Lead è una community inclusiva il cui scopo è contribuire alla creazione di pari opportunità, puntando sulle competenze digitali e promuovendo la crescita personale e professionale: persone ispirate e capaci, unite dall’ambizione di realizzare un cambiamento significativo. La sua missione è quella di lavorare a un presente e un futuro più equi, in cui il successo e il talento siano misurati in modo paritario e il genere non sia più una barriera. Puglia Women Lead punta sulle competenze digitali, per offrire la possibilità a chiunque voglia restare al Sud di costruire il proprio percorso professionale, conciliandolo con le proprie scelte personali.