- Ancora una novità in libreria, un testo del professor Matteo Gelardi, docente di Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Foggia, noto citologo nasale e ricercatore scientifico in campo rinologico, in collaborazione con Rossana Giancaspro, otorinolaringoiatra e dottoranda di ricerca in “Scienze e tecnologie innovative per la salute”, presso lo stesso Ateneo.Gli autori propongono un volume con un originale titolo “Rinosutra – Tutte le posizioni che esprimono l’amore per il naso” (WIP Edizioni, Collana Università), ispirandosi certamente al più noto “kamasutra”, trattato di arte erotica indiano del 500 a.C. che altro non è che un insieme di posizioni erotiche, complicate e acrobatiche. Ma questa è un’altra storia. Il testo di cui parliamo, non esplora l’amore fisico, ma l’amore e il rispetto per un organo vitale e spesso trascurato: il Naso. È diviso in 5 capitoli: anatomo- fisiologia del distretto nasosinusale; patologia nasale in età pediatrica e nell’adulto; device (dispositivi per terapie topiche; pattern di deposizione dei farmaci intranasali. Conclusioni e prospettive future e una nutrita bibliografia chiudono l’interessante libro, che altro non è che un viaggio affascinante attraverso la scienza e l’amore per il naso, esplorando molteplici sfaccettature di un organo essenziale per la salute e il benessere umano.Presenta il volume il prof. Michele Cassano, Ordinario di Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Foggia che scrive tra l’altro «Il testo vuole chiarire e dare ordine a tutte quelle indicazioni (spesso tra lo scientifico e il consiglio popolare) che ci consentono di prenderci cura (o anche semplicemente di lavare correttamente) di questo fondamentale organo, che rappresenta un po’ il direttore d’orchestra di tutte le vie aeree superiori ed inferiori e che influenza importantissime attività quali l’udito (che viene compromesso quando il naso non ventila adeguatamente l’orecchio), la voce (con le importanti alterazioni conseguenti all’ostruzione nasale) o il gusto (come conseguenza dei disturbi olfattivi)».Matteo Gelardi organizza periodicamente Master di Citologia Nasale di base e avanzati, accreditati dal Ministero della Salute e, all’estero, dalla Union Européenne del Médecins Spécialistes (U.E.M.S.). Ha pubblicato su prestigiose riviste scientifiche ed è stato relatore a numerosi convegni in Italia e all’estero. Ha fondato l’Accademia Italiana di Citologia Nasale (AICNA), prima realtà scientifica in ambito internazionale e, dal 2014, porta nei teatri italiani e all’estero il format “Art&Science”, una performance live che fa dialogare, oltre le cellule, professionisti e artisti in vari campi d’azione come medici, astrofisici, matematici, critici d’arte, musicisti, attori, poeti, coreografi, stilisti di moda, senza confini e senza limiti. Infine è leader e batterista del gruppo musicale “Il Complesso di Golgi”, formato da medici, farmacisti e pazienti. È anche autore dell’importante «Atlante di Citologia Nasale per la diagnosi differenziale delle rinopatie» (Edi-Ermes). Insomma per il prof. Gelardi non ci sono limiti!La copertina è del prof. Mario Milano, docente di Arte del Fumetto, Accademia di Belle Arti, Foggia.