Calciomercato: il Lecce punta su Kialonda Gaspar dell'Estrela Amadora

Il profilo del giocatore



Gaspar ha giocato 30 partite nella stagione attuale con l'Estrela Amadora, segnando una rete. Nella sua carriera, oltre al club portoghese, ha vestito la maglia del Sagrada. A livello internazionale, ha collezionato 20 presenze con la nazionale dell'Angola, dimostrandosi un elemento di spicco grazie alla sua abilità nel gioco aereo.



L'impatto per il Lecce



L'acquisto di Gaspar rappresenterebbe un potenziamento significativo per la difesa del Lecce. Il club pugliese, in vista della prossima stagione di Serie A, punta su un giocatore dotato di forza fisica e capacità difensive che potrebbero consolidare il reparto arretrato dei giallorossi.



Conclusioni



L'interesse del Lecce per Kialonda Gaspar segna l'inizio di una trattativa che potrebbe vedere il difensore angolano approdare in Italia. La possibile operazione di mercato, se conclusa, aggiungerebbe valore alla squadra pugliese, preparandola al meglio per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

- Il Lecce ha manifestato interesse per il difensore angolano Kialonda Gaspar, attualmente in forza all'Estrela Amadora, una squadra della massima serie portoghese. Il giocatore, di 26 anni e alto 1,93 metri, ha un contratto con il club lusitano fino al 30 giugno 2026.Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, avvierà nei prossimi giorni una trattativa con i dirigenti dell'Estrela Amadora per portare Gaspar in Puglia. L'operazione prevede un trasferimento temporaneo con un prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro.