G7 Istruzione: online la piattaforma accrediti stampa per la ministeriale del 28 e 29 giugno a Trieste

TRIESTE - È online la piattaforma per gli accrediti per la stampa in vista della riunione ministeriale G7 su Istruzione, che si svolgerà a Trieste il 28 e 29 giugno 2024.I giornalisti, fotografi e cine-operatori interessati a partecipare in presenza potranno accreditarsi entro le ore 14 del 24 giugno 2024 tramite il sito: https://www.g7-2024.it oppure attraverso la sezione accrediti del sito https://www.g7italy.it inserendo la documentazione indicata.Il Media Handbook della ministeriale, in italiano e in inglese, con tutte le informazioni necessarie e con le agende delle due giornate, è disponibile in allegato.