Calciomercato: Lecce interessato al difensore svedese Gustaf Lagerbielke del Celtic Glasgow

- Il Lecce sta mostrando un forte interesse per il difensore svedese Gustaf Lagerbielke, attualmente in forza al Celtic Glasgow. Il club pugliese sta valutando l'opzione di acquisire il giocatore in prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione di Serie A.Lagerbielke, 23 anni, ha giocato 9 partite con il Celtic in questa stagione, segnando una rete. Il difensore si è distinto come uno dei migliori del club scozzese, contribuendo in modo decisivo alla conquista del campionato. Oltre al suo rendimento in campionato, Lagerbielke ha segnato anche un gol in una partita di Champions League contro il Feyenoord Rotterdam.Nella sua carriera, Gustaf Lagerbielke ha militato in diverse squadre svedesi tra cui Degerfors IF, Elfsborg, FC Djursholm, Sollentuna FK e Vasteras SK. Con il Celtic, oltre a vincere il campionato, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la difesa, attirando l'attenzione di club esteri come il Lecce.Lagerbielke ha espresso il suo entusiasmo per una possibile nuova avventura in Italia: "Mi trovo bene al Celtic, ma sono pronto per una nuova sfida calcistica in Italia. Sarei contento di giocare nel Lecce e disputare il torneo di Serie A. Questo mi darebbe anche maggiori opportunità di essere convocato nuovamente nella mia Nazionale, la Svezia".L'acquisto di Lagerbielke rappresenterebbe un importante rinforzo per la difesa del Lecce, che si prepara ad affrontare la prossima stagione di Serie A con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nel massimo campionato italiano. La capacità del difensore svedese di contribuire sia in fase difensiva che offensiva potrebbe rivelarsi determinante per il club pugliese.Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. L'arrivo di Lagerbielke potrebbe essere un colpo significativo per il Lecce, portando esperienza internazionale e solidità difensiva alla squadra.