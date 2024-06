Calciomercato, Patrick Dorgu: interesse da parte di Milan e Arsenal, ma Lecce aspetta offerte importanti

Valutazione e prestazioni



Il Lecce sembra disposto a lasciar partire Dorgu solo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Nella scorsa stagione, Dorgu ha dimostrato il suo valore disputando 32 partite in Serie A e segnando 2 reti. La sua carriera include esperienze nel Nordsjaelland Under 19, nel Lecce Primavera e nelle squadre giovanili dell’FCN.



Conclusione



Il futuro di Patrick Dorgu è ancora incerto, ma con l'interesse di club di alto livello come Milan e Arsenal, sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane. Intanto, il Lecce resta fermo sulla sua posizione, aspettando l'offerta giusta per poter considerare una cessione.

FRANCESCO LOIACONO - Il giovane difensore danese Patrick Dorgu, 19 anni, attualmente in forza al Lecce, è finito nel mirino di due grandi club europei: il Milan e l’Arsenal. Nonostante l'interesse suscitato, il calciatore ha un contratto con i salentini fino al 30 giugno 2026.Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha chiarito la posizione del club riguardo a una possibile cessione di Dorgu: prima di avviare trattative, il Lecce vuole ricevere proposte economiche significative. Corvino ha dichiarato: "Dorgu andrà via solo se riceveremo offerte economiche importanti. In quel caso, dovremo trovare un valido difensore per sostituirlo, altrimenti resterà a Lecce anche nella prossima stagione di Serie A."