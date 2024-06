Serie C: Domenico Roma nuovo direttore sportivo del Foggia

Ha dichiarato: “Sono onorato di entrare a far parte di un club storico come il Foggia. Voglio raggiungere grandi traguardi con i dauni”. L’ obiettivo dei rossoneri pugliesi per la prossima stagione sarà cercare la qualificazione ai Play Off visto che questo tentativo non è riuscito nella scorsa stagione e la società e i tifosi sono rimasti delusi.

FRANCESCO LOIACONO - Domenico Roma, 48 anni, è il nuovo direttore sportivo del Foggia per il prossimo campionato di Serie C. Ha firmato un contratto con i dauni fino al 30 giugno 2025. Nella sua carriera è stato direttore sportivo nel Cosenza, nella Vigor Lamezia, nel Lavello, nella Vibonese e nella stagione che è terminata il 27 aprile nel Messina, dove ha contribuito alla salvezza dei siciliani che sono rimasti in Serie C.