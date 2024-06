Eventi a Palazzo Pesce: musica e cultura sotto le stelle a Mola di Bari

Sabato 15 giugno 2024, ore 19:30

I soliti standards… liberissime interpretazioni dei classici del Jazz



Gaetano Partipilo (sax) e Guido Di Leone (chitarra) offriranno una rilettura ironica e creativa dei classici del jazz, gli "standards" tanto noti quanto considerati superati. Una serata all'insegna dell'innovazione e dell'improvvisazione.

Venerdì 21 giugno 2024, ore 21:30

Italians Do It Better



Un quintetto composto da Fabrizio Gaudino (tromba), Gianfranco Menzella (sax), Sandro Savino (piano), Giampaolo Laurentaci (contrabbasso) e Fabio Accardi (batteria) proporrà una rivisitazione di brani italiani famosi e originali. Un’esibizione che promette divertimento, profondità ed energia.

Sabato 22 giugno 2024, ore 21:30

I medleys di Broadway – da Cole Porter a George Gershwin



Il coro The Pentagramma Transfer, diretto da Paola Arnesano e accompagnato al pianoforte da Antonio Laviero, eseguirà un’esplosiva selezione di brani swing degli anni '40 di Ellington, Porter e Gershwin, con arrangiamenti vivaci e originali.

Venerdì 28 giugno 2024, ore 21:30

Il tempo di Lorca… Racconti, musica e poetica



In occasione degli ottant’anni dalla morte di Federico Garcia Lorca, Lisa Manosperti (voce), Francesco Tinelli (voce recitante), Nando Di Modugno (chitarra), Michele Ficco (ideatore) e Luigia Bressan (visual artist) presenteranno uno spettacolo che intreccia biografia, musica e poesia, celebrando l’influenza del "Duende".

Sabato 29 giugno 2024, ore 21:30

Worlds Beyond



Il bassista pugliese Antonello Losacco, con Vitantonio Gasparro (vibrafono) e Vito Tenzone (batteria), presenterà il suo lavoro discografico Worlds Beyond. Il trio eseguirà musiche originali del leader e arrangiamenti inediti di brani jazz, canzoni d’autore e musiche da film, creando atmosfere mediterranee e minimaliste.

Informazioni e Prenotazioni



Tutti gli eventi si svolgeranno nella suggestiva corte all'aperto di Palazzo Pesce, creando un'atmosfera unica per godere della musica sotto le stelle. Per informazioni e prenotazioni, si consiglia di contattare direttamente Palazzo Pesce o il Duke Jazz Club di Bari. Non perdete l'occasione di vivere queste serate indimenticabili!

MOLA DI BARI - Continua la serie di appuntamenti culturali a Palazzo Pesce, che per tutto il mese di giugno offrirà una varietà di spettacoli musicali in collaborazione con il Duke Jazz Club di Bari. Ecco un'anteprima degli eventi imperdibili che animeranno la corte all'aperto di questo storico palazzo.