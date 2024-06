Sussurra Luce 2024: il secondo appuntamento con Silvia Tarozzi nello Spazio Murat

ph. Giorgio Giliberti



Silvia Tarozzi: un artista poliedrica



Silvia Tarozzi è conosciuta per la sua profonda esplorazione del suono e della trasmissione orale della musica. Ha collaborato con compositori di fama internazionale come Éliane Radigue, Pauline Oliveros, Pascale Criton, e Cassandra Miller. Uno dei suoi lavori più acclamati, "Mi specchio e rifletto", un disco ispirato alle poesie di Alda Merini, è stato pubblicato nel 2020 da Unseen Worlds e ha ricevuto ottime critiche a livello internazionale.



Tarozzi ha suonato in duo con la violoncellista Deborah Walker per quasi vent’anni, sviluppando un repertorio originale che include progetti come "Canti di guerra, di lavoro e d’amore". Inoltre, è membro dell’ensemble francese Dedalus, specializzato in musica contemporanea sperimentale. Dirige anche il Piccolo Coro Angelico insieme a Giovanna Giovannini.



Un evento unico



Il concerto di Silvia Tarozzi a Spazio Murat rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nelle sue composizioni affascinanti e innovative. Ecco un assaggio della sua musica con un'esibizione a Londra: Silvia Tarozzi a Londra



Programmazione e biglietti



Sussurra Luce proseguirà con altri tre incontri a partire da settembre: PRICE (27 settembre), Alessandro Bosetti e Fabio Perletta (18 ottobre), e Francesco Cavaliere con Leonardo Pivi, Rachele Andrioli con Coro a coro (6 dicembre).



Sussurra Luce proseguirà con altri tre incontri a partire da settembre: PRICE (27 settembre), Alessandro Bosetti e Fabio Perletta (18 ottobre), e Francesco Cavaliere con Leonardo Pivi, Rachele Andrioli con Coro a coro (6 dicembre).I biglietti per l'evento sono disponibili a 8 euro in prevendita e 9 euro al botteghino. È possibile acquistarli tramite il link Dice: Biglietti Dice



Informazioni aggiuntive



Per ulteriori dettagli sulla rassegna, visitate il sito di Spazio Murat o contattate il numero 080.205.58.56. La rassegna è supportata dalla Regione Puglia e collaboratori come IMAGO PLUS, Dmb Italia e Pepe Graphic.



Non perdete l'occasione di assistere a una serata magica con le melodie avvolgenti di Silvia Tarozzi e il festival Sussurra Luce 2024.

BARI - Il 27 giugno, Spazio Murat ospiterà il secondo appuntamento della rassegna Sussurra Luce, con protagonista la talentuosa violinista, compositrice e improvvisatrice Silvia Tarozzi. L’evento, parte della serie di concerti, performance e installazioni curata da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani, inizierà alle ore 20:00.