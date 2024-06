Gallipoli, il 15 giugno l'opening del Praja 'Live the Dream, 7 notti su 7'

GALLIPOLI (LE) - Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l’atmosfera incandescente di Gallipoli. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja. - Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l’atmosfera incandescente di Gallipoli. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja.





Anche quest'anno nel cuore della stagione estiva, ovvero tra luglio e agosto, questo club simbolo del divertimento italiano è aperto 7 notti su 7. E' probabilmente l'unica grande discoteca italiana a farlo, replicando lo stile ibizenco in modo tutto salentino... ovvero perfetto da vivere dopo una giornata di mare. Perché il ritmo non deve mai fermarsi. 200.000 presenze nell'estate '23 in ben 180 eventi, quasi 90.000 follower su Instagram, la Praja anche per l'estate '24 è gestita da Musicaeparole. Quest'ultima realtà è una delle più consolidate nell'ambito del clubbing e dell'organizzazione eventi in Europa.





E' ancora presto per raccontare anche solo una parte di ciò che succederà alla Praja - Gallipoli nell'estate 2024. Diamo comunque qualche accenno ai più curiosi: già annunciato, tra i primi guest internazionali, Jimmy Sax, che sarà sul palco del top club il 6 luglio 2024 e poi il 17 agosto. Il 16 luglio invece è la volta di Guè, storico rapper dei Club Dogo. Il 23 luglio sarà invece la volta di Rose Villain, in qualche modo lanciata proprio dalla Praja prima delle sue performance a Sanremo. Confermato il party black del venerdì BigMama, così come la collaborazione con VidaLoca, consolidata realtà attiva tra pop e reggaeton.





Il club è l’anima della Praja. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un’emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.





Praja - Gallipoli by Musicaeparole

Lungomare Galileo Galilei – Gallipoli (Lecce) 73014

info +393486297999