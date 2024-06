Jon Bon Jovi è Rock Ambassador per Virgin Radio

Frontman dei Bon Jovi, band vincitrice di Grammy Awards e presente nella Rock&Roll Hall of Fame, da ieri lo possiamo vedere in tv in un video di cui è protagonista con il suo messaggio di amore per il rock.

Un compito importante quello del Rock Ambassador che nelle intenzioni di Virgin Radio e degli artisti che di volta in volta hanno prestato la propria immagine, il proprio pensiero e la propria voce, vuole essere esempio e ispirazione per tutti coloro che credono nel potere della musica rock. Come afferma Jon Bon Jovi, “la vita è una questione di perseveranza. Siate autentici, siate appassionati, siate tenaci. Credete nei vostri sogni, credete in voi stessi. Potrete raggiungere tutto quello che desiderate”.

A fare da colonna sonora al soggetto rigorosamente in inglese con sottotitoli in italiano, il brano “Legendary”, primo singolo estratto da “Forever”, l’album uscito il 7 giugno che ha segnato il ritorno della band sulla scena a distanza di quattro anni dall’ultimo disco “2020”.

Il nome di Jon Bon Jovi si aggiunge a quello delle più importanti rockstar del mondo che nel corso degli ultimi anni hanno confidato a Virgin Radio cosa rappresenta per loro la musica rock. Lo ha fatto per la prima volta, nel febbraio del 2018, Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters. Dopo di lui, Jared Leto, Noel Gallagher, Marky Ramone, Liam Gallagher, Iggy Pop, Billie Joe Armstrong, Billy Corgan, Alice Cooper, Slash, Machine Gun Kelly, Yungblud, Dave Gahan.

Il Rock Ambassador è motivo di orgoglio per Virgin Radio, la radio dello style rock, che in virtù dell’autorevolezza acquisita nel mondo dell’industria musicale, italiana e internazionale, è riuscita a coinvolgere nel suo progetto artisti altrimenti difficilmente raggiungibili.

In occasione della sessione dedicata alla registrazione dello spot, il rocker statunitense si è raccontato a Giulia Salvi in un’intervista disponibile su virginradio.it e Virgin Radio Tv (canale 717 di Sky e 68 di TivùSat).

A supporto di questa importante operazione è stato pianificato un piano di comunicazione declinato su tv (reti Mediaset, Virgin Radio Tv), circuito digital di Mediaset e sui canali digital e social di Virgin Radio. Creatività e pianificazione sono state curate internamente.