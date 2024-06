In libreria la Ciclovia dell'Acquedotto 2024

LECCE - Arriva in libreria il 31 maggio per i tipi di Ediciclo editore la nuova edizione riveduta e aggiornata della guida dedicata alla ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, a cura di Roberto Guido. Oltre 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l’Alta Murgia e la Valle d’Itria, un perfetto itinerario anche per bici gravel.Non aspettatevi la classica ciclovia. La cicloesplorazione dell’Acquedotto Pugliese è un viaggio avventura alla scoperta di luoghi carichi di storia e di fascino. Non si perde mai la bussola, ma si aumenta il gusto della pedalata, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo.Seguendo la condotta storica dell’Acquedotto Pugliese, realizzata tra il 1906 e il 1939, si sviluppa un “itinerario narrativo”, che mette insieme la storia e la natura dell’Italia del Sud, il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo. Tra Campania, Basilicata e Puglia si pedala su strade secondarie e sentieri sterrati, toccando veri gioielli di archeologia industriale, ma anche straordinari ambienti naturali. Da Caposele a Santa Maria di Leuca è un susseguirsi di emozioni, in nove tappe, che culminano nell’arrivo trionfale davanti alla Cascata Monumentale, nel cuore del Mediterraneo.· Caposele – Calitri· Calitri – Atella· Atella – Palazzo San Gervasio· Palazzo San Gervasio – Castel del Monte· Castel del Monte – Cassano delle Murge· Cassano delle Murge – Locorotondo· Locorotondo – Manduria· Manduria – Nardò· Nardò – Santa Maria di LeucaRoberto Guido, pugliese DOC, è giornalista di professione e cicloesploratore per passione. Cronista al Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto dal 1979 al 1998, nel 2000 ha fondato e diretto fino al 2017 quiSalento. È uno degli animatori del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese ed è fra i principali attivisti del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala. È autore della guida Le 50 spiagge più belle del Salento (Edizioni Guitar, 2017). Con Ediciclo Editore ha pubblicato anche In bici sui mari del Salento (2020) e In bici sulla via dei Sassi e dei Trulli (2022). È autore di Puglia - Itinerari in bicicletta (2023), edito dal Corriere della Sera in collaborazione con Ediciclo.