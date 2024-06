Il Libro Possibile 2024 si apre con Cacciari e Recalcati: un doppio prologo per riflettere sull'amore

POLIGNANO A MARE E VIESTE - Massimo Cacciari e Massimo Recalcati, due tra le voci più autorevoli del panorama intellettuale italiano, firmano il prologo del Libro Possibile 2024. Il 3 e il 28 giugno, rispettivamente a Polignano a Mare e Vieste, i due filosofi terranno delle lectio magistralis che faranno da anticipazione all'attesa edizione del festival, in programma dal 10 al 27 luglio 2024."Where is the love?" è la domanda che fa da filo conduttore al Libro Possibile 2024, un interrogativo che riprende il celebre successo dei Black Eyed Peas e che invita a riflettere sull'amore nell'epoca dei legami veloci e delle passioni fredde.Il 3 giugno, presso la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, Massimo Cacciari terrà una lectio magistralis dal titolo "Eros e philia". Il filosofo enuncerà le molteplici declinazioni dell'amore, dalla distinzione tra amore erotico e amicizia (Eros e Philia) all'Agape, l'amore di Dio. Cacciari si interrogherà sul senso dell'amore nell'epoca contemporanea, caratterizzata da relazioni spesso superficiali e fugaci.Il 28 giugno, nella Marina Piccola di Vieste, sarà la volta di Massimo Recalcati. Con la sua lectio "Tra narcisismo e patriarcato", il noto psicoanalista lacaniano esplorerà il legame tra questi due fenomeni e il loro impatto sulla società odierna. Un tema di grande attualità, che Recalcati affronterà con il suo stile incisivo e profondo.Il Libro Possibile 2024 si preannuncia come un'edizione davvero speciale, con un programma ricco di appuntamenti che vedranno protagonisti oltre 250 tra scrittori, giornalisti, scienziati, magistrati, imprenditori e artisti. Un'occasione unica per riflettere sul mondo contemporaneo e sulle sue sfide, attraverso le diverse voci del sapere, della letteratura e della psicologia.Per maggiori informazioni sul programma completo del festival e per acquistare i biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale del Libro Possibile: https://libropossibile.com/en/ Il Libro Possibile è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della cultura e del confronto di idee. Un'occasione per riflettere sul presente e sul futuro, attraverso le parole di alcuni dei più importanti intellettuali del nostro tempo.