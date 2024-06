Inizia il cineforum 'Cinema e Psiche' a Bitetto: primo film 'L'uomo che vide l'infinito'

Dettagli dell'evento:



Data: Venerdì 28 giugno 2024

Ora: 20:30

Luogo: La Benedetta, Bitetto

Ingresso: Gratuito

Presentatrice: Anna Marziliano

Ospiti: Dr. Mauro Squeo (psichiatra), Avv. Alessandro Amendolara (avvocato)

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Officina d'Arte di Bitetto.



Non mancate a questa occasione di arricchimento culturale e confronto!

BITETTO – Parte con grande entusiasmo il cineforum "Cinema e Psiche", proposto e organizzato da Officina d'Arte di Bitetto. Questo evento culturale, che si terrà all'aperto sotto le stelle, è dedicato alla proiezione di film a contenuto sociale, offerti gratuitamente ai cittadini di Bitetto. Il primo film in programma è "L'uomo che vide l'infinito", diretto dal regista Matthew Brown.Definibile come cinema sotto le stelle, cinema all'aperto, o semplicemente cinema d'estate, questo ciclo di tre film mira a esplorare tematiche sociali e psicologiche attraverso storie ispirate a eventi realmente accaduti. Officina d'Arte, attraverso questa iniziativa, vuole offrire non solo intrattenimento, ma anche momenti di riflessione e approfondimento culturale.Il primo appuntamento è fissato per venerdì 28 giugno alle ore 20:30 presso La Benedetta di Bitetto. La serata sarà introdotta da Anna Marziliano, che presenterà l'evento culturale. Successivamente alla proiezione del film, due professionisti di alto calibro, lo psichiatra Mauro Squeo e l'avvocato Alessandro Amendolara, si confronteranno con il pubblico sui contenuti del film e sugli aspetti psicologici dei personaggi."L'uomo che vide l'infinito" racconta la storia vera del matematico indiano Srinivasa Ramanujan e della sua collaborazione con il professor G.H. Hardy, esplorando temi di genio, sacrificio e lotta contro le avversità. Diretto da Matthew Brown, il film è interpretato da Dev Patel e Jeremy Irons, e offre un ritratto affascinante di una mente straordinaria.L'evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Sky Bar, che contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e conviviale. L'ingresso è gratuito, offrendo così a tutti i cittadini l'opportunità di partecipare a una serata di cultura, formazione e dialogo.Officina d'Arte invita tutti i cittadini di Bitetto a partecipare a questa iniziativa unica, che promette di arricchire il panorama culturale locale e di offrire momenti di confronto e crescita personale.