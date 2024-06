San Michele Salentino, inaugurato il parco giochi inclusivo della zona 167

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Inaugurato oggi a San Michele Salentino il Parco giochi inclusivo intergenerazionale della Zona 167 finanziato nell’ambito del Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2020. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Giovanni Allegrini, i componenti della giunta municipale, il Presidente Nazionale UNIAT APS Pietro Pellegrini e la presidente Uniat APS Puglia Anna Pesce. - Inaugurato oggi a San Michele Salentino il Parco giochi inclusivo intergenerazionale della Zona 167 finanziato nell’ambito del Progetto OASI (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi), finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017 avviso 2/2020. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Giovanni Allegrini, i componenti della giunta municipale, il Presidente Nazionale UNIAT APS Pietro Pellegrini e la presidente Uniat APS Puglia Anna Pesce.





È nato così un luogo di incontro aperto ai cittadini e soprattutto accessibile alle persone con disabilità per rendere l’inclusione realtà e l’integrazione un fatto concreto. Si tratta di un intervento che ha visto lavorare insieme le Istituzioni in particolare il Comune di San Michele Salentino e le Associazioni Uniat Nazionale APS e Uniat APS Puglia. Un esempio virtuoso di collaborazione per dare vita ad uno spazio inclusivo, uno spazio dedicato alla cittadinanza come luogo di incontro, confronto e integrazione.





"La mia gratitudine va all’Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio APS Nazionale, che ha scelto San Michele Salentino per realizzare uno spazio di integrazione e inclusione destinato a tutti i cittadini" ha dichiarato il Sindaco Allegrini nel suo intervento di saluto. "La nostra comunità ha sempre investito nelle occasioni di integrazione e nei rapporti intergenerazionali, poiché è convinta che lo scambio di culture e il dialogo siano gli elementi essenziali per una crescita umana e sociale".





L’iniziativa è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che intende rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri e sostenibili, promuovendo la salute e il benessere di tutti i cittadini, di tutte le età. Il Parco è un importante luogo di incontro per la cittadinanza e di confronto tra generazioni, rappresenta il frutto della collaborazione prestata dal Comune al progetto, un momento di lotta all’emarginazione e una opportunità di integrazione per la cittadinanza oltre che di valorizzazione del territorio.





"Il Parco Giochi Inclusivo, realizzato nell'ambito del progetto OASI, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta un logo di confronto e di integrazione - afferma Pietro Pellegrini Presidente Uniat Aps Nazionale - messo a disposizione di tutti i cittadini. L'integrazione e la lotta all'esclusione sociale - conclude Pietro Pellegrini - sono priorità per Uniat e portiamo avanti questo impegno a livello nazionale, regionale e territoriale. La giornata di oggi dimostra che lavorando assieme si possono realizzare attività concrete a vantaggio dei cittadini".





