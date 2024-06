La Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola vola al 79° Campionato Italiano Anmb di Francavilla Fontana

7 titoli nazionali, podi e ottimi piazzamenti per le atlete brindisine





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Competizione nazionale indimenticabile per la Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola che al 79° Campionato Italiano Anmb della due giorni dell’1 e 2 giugno scorsi tenutosi a Francavilla Fontana fa incetta di medaglie portando a casa ben 7 titoli nazionali, diversi podi ed ottimi piazzamenti delle proprie atlete, in un meeting nazionale che ha visto la partecipazione di centinaia di atleti provenienti da ogni parte dello stivale.





A vincere il primato nazionale, che vale quindi il titolo di Campionessa Italiana Sara Mingolla nella categoria 16/34 classe B nel Cha Cha e Jive che le permette il passaggio di merito in classe A. Molto bene per lei anche nella Samba con il secondo posto e la terza piazza in rumba e paso.





Gradino più alto del podio e titolo di Campionessa Italiana Rebecca Pupino in Samba, Cha Cha e Jive nella categoria 12/13 anni classe C passando di merito in classe B. Per lei secondo posto nella Rumba. Primo posto anche per Morena Cannone, Campionessa Italiana nell’Assolo Show Under 15.





Doppio titolo nazionale anche il gruppo Under 5 formato Ludovica Tedesco, Maria Rosaria Tateo, Elisa Ciardo Campionesse Italiane nelle due categorie del Synchro Latin e del Coreographic Latin. Campionesse Italiane in Video Dance Morena Cannone, Melissa Pignatelli, Rebecca Pupino, Tiziana Schirone. Stesso risultato per le ragazze dello Show Caribe, le Campionesse Italiane Sara Mingolla, Rebecca Pupino, Melissa Pignatelli, Morena Cannone, Tiziana Schirone.





Risultati di rilievo anche da Arianna Fischetto 6/9 anni classe C seconda classificata in Rumba e Cha cha, terza classificata nella Samba e quarta nel Jive passando di merito in classe B, Melissa Pignatelli terza classificata nel Jive e quinta in Cha cha classe C 12/13 anni, Ludovica Carriero classificata terza in Rumba e Jive su 39 atlete in classe D 12/13 anni, Tiziana Schirone semifinalista in samba su 39 atlete classe D 12/13 anni, quinta classificata in Jive e settima in Rumba, Melissa Grassi Finalista classe D 10/11 anni su 80 bambini, Carlotta De Blasi semifinalista 6/9 anni classe D su 80 bambini, Diletta Manca semifinalista 6/9 anni classe D su 80 bambini e Giorgia Greco finalista Under 5.





Infine per i gruppi titolo di Vice Campionesse Italiane a Myriam Malvoni, Carlotta De Blasi, Marilena Mangione, Giulia Corsano, Sharon Tricarico nel Synchro Latin Under 8. Stesso risultato per la squadra Under 16 formata da Sara Mingolla, Rebecca Pupino, Melissa Pignatelli, Morena Cannone, Tiziana Schirone.





"Chiudere l’anno agonistico con questi risultati strepitosi è molto gratificante per il duro lavoro che facciamo in tutti questi mesi. - dichiara la maestra Laura Zicola - Sono fiera ed orgogliosa delle mie ragazze che si impegnano e si allenano ogni giorno per ottenere questi risultati. Ora, dopo il saggio che si terrà il 17 giugno all’‘Andromeda Cinemas’ di Brindisi, voleremo direttamente a Rimini per l’ultima competizione dell’anno, anche questa importantissima".