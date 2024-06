'Medimex 2024', lunedì 17 giugno a Taranto conferenza stampa di presentazione

- Lunedì 17 giugno alle ore 10.30 a Taranto nella sala ex chiesetta dell’Università (via Duomo) è in programma la conferenza stampa di presentazione del Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in programma dal 19 al 23 giugno a Taranto.