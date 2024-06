Lecce, 'Classica d'Estate... & wine': 7 concerti dal 14 giugno al 7 luglio

LECCE - La Sala Giardino di Via Lino Suppressa, nel cuore di Lecce, ospiterà anche quest'anno "Classica d'Estate... & wine", la rassegna organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nell'ambito della 54^ Stagione Concertistica. - La Sala Giardino di Via Lino Suppressa, nel cuore di Lecce, ospiterà anche quest'anno "Classica d'Estate... & wine", la rassegna organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nell'ambito della 54^ Stagione Concertistica.





Immersi nel verde del giardino a due passi dalla stazione, dal 14 giugno al 7 luglio saranno sette appuntamenti con alcuni tra i migliori talenti del panorama musicale pugliese e italiano, da gustarsi insieme a un buon calice di vino.





Si parte venerdì 14 giugno con "Di tanti palpiti", il concerto per flauto e arpa di Luigi Bisanti e Alessandra Targa, mentre domenica 16 giugno Samuele Lorenzo Tamantini e Beatrice Mariella Macchia ci accompagneranno "Tra dialoghi sonori" di clarinetto e pianoforte.





Venerdì 21 giugno, nel giorno della Festa della Musica, spazio alla musica jazz con il Fulvio Palese Special Quartet, che insieme alla cantante Susanna Stivali festeggia con la Camerata i dieci anni dall'uscita del disco "The Comics Tune".





Sabato 29 giugno Giulia Fornaro al flauto e Francesco Masi al pianoforte, vincitori del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso Internazionale di Musica Classica e Jazz di Gallipoli 2023, suoneranno musiche di Beethoven, Reinecke e Doppler mentre domenica 30 giugno il soprano Cecilia Taliano Grasso e il basso Angelo De Matteis, vincitori del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso Internazionale di Canto Lirico 2023 Magliano Ti Amo, eseguiranno celebri arie d'opera tratte da "Turandot" e "La Bohème" di Puccini, "Il Barbiere di Siviglia" di Rossini, "Don Giovanni" di Mozart ed altri, accompagnati al pianoforte da Enrico Tricarico.





Ultimo weekend della rassegna dedicato interamente al pianoforte romantico: sabato 6 luglio si esibirà Lorenzo Napoli, Vincitore del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2023, e domenica 7 luglio il giovanissimo Nicolò Alberini (appena tredicenne!), vincitore del Concerto Premio assegnato dalla Camerata al Concorso MusicArte di Tiggiano 2022.





PROMO SPECIALE CLASSICA D'ESTATE... & WINE 2024

Acquista in anticipo i biglietti per Classica d'Estate... & wine e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 10 €.

Fino all'11 giugno l'abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 50 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 - 3480072655). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti





ABBONAMENTO A 7 CONCERTI

Intero € 55, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50





PREZZI dei BIGLIETTI

Intero € 15, Ridotto* € 12, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS e Concerti con Aperitivo 2024 | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti Conservatorio “T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





