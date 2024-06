Lecce punta su Maximilian Entrup: trattativa in corso con l'Hartberg

Profilo del giocatore



Maximilian Entrup ha avuto una stagione notevole con l'Hartberg, disputando 28 partite e segnando 16 reti. Alto 1,86 metri, Entrup è noto per la sua forza nel gioco aereo e per la velocità con cui si inserisce in area di rigore. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono un potenziale rinforzo di grande valore per l'attacco del Lecce.



Carriera e prestazioni



Entrup ha un curriculum variegato. Ha giocato in diverse squadre austriache, tra cui FC Marchfeld, Traiskirchen, SV Lafnitz e Rapid Vienna. Inoltre, ha fatto parte delle giovanili del Fac, dell'AKA Austria Under 15, del Vienna e dell'Enzersfeld Jgd. Ha anche militato nel Grobebersd. A livello internazionale, Entrup ha rappresentato l'Austria in tre partite con la nazionale maggiore e in un incontro con l'Austria Under 19.



Potenziale impatto sul Lecce



L'arrivo di Maximilian Entrup potrebbe significativamente rafforzare l'attacco dei giallorossi. Le sue abilità nel finalizzare le azioni e la sua presenza fisica in area di rigore sarebbero risorse preziose per la squadra salentina, alla ricerca di maggior incisività offensiva nella prossima stagione.



Prossimi passi



Pantaleo Corvino è pronto a iniziare le negoziazioni con i dirigenti dell'Hartberg per assicurarsi le prestazioni di Entrup. L'obiettivo è di concludere un accordo che porti l'attaccante austriaco a Lecce a titolo temporaneo, con la speranza che possa contribuire ai successi del club pugliese.

Il Lecce sta mostrando un forte interesse per l'attaccante austriaco Maximilian Entrup, attualmente in forza all'Hartberg, squadra di Serie A austriaca. Entrup, 26 anni, è legato al club austriaco con un contratto fino al 2026, ma il direttore dell’area tecnica dei pugliesi, Pantaleo Corvino, ha già manifestato l'intenzione di avviare le trattative per portarlo a Lecce con un accordo temporaneo.