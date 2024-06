L'estate a ritmo della musica del ''Milano Latin Festival''

MILANO - In una nuova location, con una nuova veste e per la bellezza di 75 giorni, torna il festival intergenerazionale più amato d’Italia che quest’anno compie 10 anni. La rassegna estiva milanese simbolo del divertimento, dell’inclusione e dell’integrazione, attraverso musica, cultura, folclore, gastronomia e artigianato.

L’evento di settore più importante d’Europa e fra i principali del mondo, aprirà le sue porte sabato 1° giugno in un nuovo e prestigioso luogo: via Gaetano Airaghi, 61 all’Acquatica Park di Milano.

Lo chiamano Villaggio Latino, Il Barrio latino, il Villaggio del Sole, ma è sempre Milano Latin Festival e apre le porte con la tradizionale cerimonia d’inaugurazione che prevede la benedizione Maya, il taglio del nastro, l’esibizione di gruppi folcloristi e la sfilata in maschera. Per la giornata inaugurale l’ingresso è gratuito e la chiusura è a mezzanotte.

Un evento straordinario, unico del suo genere in Europa, con una storia lunghissima che parla d’integrazione, quella vera, e d’inclusione che quest’anno potrebbe vedere la sua ultima edizione. Per rispettare il regolamento del Comune di Milano approvato lo scorso 20 maggio anche il Festival dovrà spegnere la musica e quindi chiudere a mezzanotte.

Un po' come Cenerentola solo che questa non è una favola a lieto fine perché dopo 34 anni e 32 edizioni di festival latinoamericano (ci ha fermato solo la pandemia) ci fermeranno le restrizioni per la movida. Fino al 2019 infatti il Milano Latin Festival poteva restare aperto fino alle 2 di notte. Dopo la pandemia tutto quello che è divertimento è diventato negativo. Eppure Acquatica ha l’agibilità fino alle 3 del mattino e quini avremmo sperato in una chiusura all’1 di notte

Non entriamo nel merito delle normative che vengono approvate, non spetta a noi. È un fatto però che se c'è un modo per fare vera integrazione e inclusione culturale è quello di fare conoscere e mixare le culture, il folclore, le musiche, le danze e i sapori dei popoli. Ed è un fatto che certe regole penalizzano e uccidono eventi come il nostro. Eppure fuori Milano non vi sono questi vincoli ci sono festival e eventi che rimangono aperti fino alle due o alle tre del mattino.

Noi all’interno del Festival abbiamo sempre garantito la sicurezza. Spegnere eventi come il nostro che fra l’altro hanno livelli di sicurezza eccellenti e certificati, vuol dire solo una cosa: nascondere l’incapacità degli Enti preposti al controllo del territorio e garantire la sicurezza, in città.

Un calendario musicale ricco che quest’anno prevede la presenza di big della musica latina per la prima volta ospiti del Milano Latin Festival come Juan Luis Guerra, Maria Becerra, Olga Tañon e Christian Nodal. E poi il ritorno di volti noti come Arcangel, Farruko, il Gruppo Extra, Anuell AA, Grupo Niche, Los Van Van e molti altri.

Un cartellone di altissima qualità con artisti esponenti dei diversi ritmi latini che vanno dalla bachata alla salsa, dal merengue e reggaeton al dembow e alla musica urban in generale, con una serie di appuntamenti imperdibili che andranno in scena nella Ticketmaster Arena. Gli artisti saliranno sullo splendido palco, più grande rispetto al passato e dotato di due enormi ledwall laterali,





I Concerti nella Ticketmaster Arena:





· 02/06 Grupo 5

· 06/06 Lenier

· 07/06 Nacho

· 08/06 Los Van Van

· 09/06 Orquesta Guayacan

· 14/06 Diego y Su Grupo Gale

· 16/06 Latin Brothers – Sonora Dinamita

· 21/06 Maria Becerra

· 23/06 Raul Romero – La India – Mimi Ibarra – Grupo Extra

· 24-25/06 Mañana Sera Bonita – Officiale After Party Ft Daiky Gamboa

· 30/06 Tyga

· 04/07 Jhalico

· 05/07 Juan Luis Guerra

· 06/07 Rochy RD

· 07/07 Dimensión Latina

· 12/07 Arcangel

· 13/07 Olga Tañon

· 18/07 Anuel AA

· 19/07 Christian Nodal

· 20/07 Blessed – Ryan Castro – Principes del Vallenato

· 25/07 Farruko / Jerry Rivera

· 26/07 Grupo Niche

· 27/07 Amy Gutierrez

· 03/08 Havana D’Primera