Serie C: l'allenatore del Monopoli Roberto Taurino non sarà confermato per il prossimo campionato

– Roberto Taurino non sarà alla guida del Monopoli nel prossimo campionato di Serie C. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Le indiscrezioni indicano che non è stato raggiunto un accordo con i dirigenti della società biancoverde, a causa di contrasti sulle trattative di calciomercato che inizieranno l’1 luglio.Durante la stagione, prima dei Play Out contro la Virtus Francavilla Fontana, Taurino ha ottenuto nella fase regolare del girone C di Serie C 23 punti, con un bilancio di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. I Play Out contro la Virtus Francavilla Fontana hanno consentito al Monopoli di raggiungere la salvezza, ma ciò non è bastato per garantire la conferma dell'allenatore.Roberto Taurino, nella sua carriera, ha allenato diverse squadre tra cui Monterosi, Avellino, Virtus Francavilla Fontana, Viterbese, Bitonto e Nardò. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di tecnico in seconda alla Virtus Francavilla Fontana. La società biancoverde ora è alla ricerca di un nuovo allenatore per affrontare le sfide del prossimo campionato.