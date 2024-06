Miss e shopping tra Corso Roma e centro storico. E a Gallipoli si festeggia la bellezza

Miss Mondo continua il suo percorso di avvicinamento alla finale nazionale che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World, show imperdibile che si svolgerà domenica 16 giugno nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè – network alberghiero Caroli Hotel -. Presenta Giorgia Palmas, special guest la cantante Ivana Spagna, ospite d’onore Chiara Esposito Miss Mondo Italia 2023. Sono giornate impegnative per le top 25, che da un lato proseguono la loro attività giornaliera condita da prove, fitting, trucco e parrucco, attività tipiche di una kermesse di bellezza; dall’altra svolgono attività di promozione del territorio, di Gallipoli e del Salento in particolare. Festosa e spettacolare, come da tradizione che si ripete da vent'anni, il giro delle Miss per la "Città Bella". A partire dalle 10.30, le Top 25 finaliste della kermesse nazionale, in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, hanno colorato di sorrisi soprattutto Corso Roma, la via più importante della città turistica jonica e poi hanno fatto visita a diverse attività, tra cui le pescherie, del centro storico gallipolino. Un lungo percorso che ha compreso il borgo antico, ricco di storia e monumenti, le mura a strapiombo sullo Jonio, con una sosta finale al Museo di Gallipoli. Miss Mondo continua il suo percorso di avvicinamento alla finale nazionale che incoronerà la Miss che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Miss World, show imperdibile che si svolgerà domenica 16 giugno nello scenario naturale dell’Ecoresort Le Sirenè – network alberghiero Caroli Hotel -. Presenta Giorgia Palmas, special guest la cantante Ivana Spagna, ospite d’onore Chiara Esposito Miss Mondo Italia 2023. Sono giornate impegnative per le top 25, che da un lato proseguono la loro attività giornaliera condita da prove, fitting, trucco e parrucco, attività tipiche di una kermesse di bellezza; dall’altra svolgono attività di promozione del territorio, di Gallipoli e del Salento in particolare. Festosa e spettacolare, come da tradizione che si ripete da vent'anni, il giro delle Miss per la "Città Bella". A partire dalle 10.30, le Top 25 finaliste della kermesse nazionale, in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, hanno colorato di sorrisi soprattutto Corso Roma, la via più importante della città turistica jonica e poi hanno fatto visita a diverse attività, tra cui le pescherie, del centro storico gallipolino. Un lungo percorso che ha compreso il borgo antico, ricco di storia e monumenti, le mura a strapiombo sullo Jonio, con una sosta finale al Museo di Gallipoli.





Le Miss Mondo domenica 9 giugno hanno visitato Leuca. Prossima tappa il 12 giugno 2024 a Morciano. "Così si promoziona il territorio"





Le finaliste di Miss Mondo domenica scorsa hanno raggiunto Santa Maria di Leuca. Qui hanno sfilato lungo il Corso "de Finibus Terrae" e poi consumato l’aperitivo all’hotel Terminal – network alberghiero Caroli Hotel -. Per le top 25 visita alle splendide ville storiche della città e dulcis in fundo visita al santuario.

Altro appuntamento con la promozione del territorio è quello fissato per mercoledì 12 giugno quando la carovana di Miss Mondo farà visita a Morciano, piccolo comune del sud salento ricco di storia e tradizione. Qui ad attenderle il sindaco, il dottor Lorenzo Ricchiuti per i saluti istituzionali e la visita ai monumenti storici che impreziosiscono la comunità del capo di Leuca.





Miss Mondo per il sociale. Le Miss donano giocattoli per l'associazione "Cuore e Mani aperte"





Miss Mondo segue le linee guida del format internazionale di Miss World, che annualmente raccoglie, grazie all’attività della sua massima responsabile Julia Morley, oltre 1 miliardo di dollari per progetti di utilità socio-educativa, che poi redistribuisce sul territorio, riproponendo importanti azioni concrete e d’interesse sociale. Anche per l’annuale edizione targata 2024, Miss Mondo ha avviato diverse iniziative, alcune territoriali, altre di carattere nazionale. La novità più importate prevedrà la consegna dei doni, in particolare giocattoli, all'associazione "Cuore e Mani aperte", manifestazione benefica che avverrà a Morciano di Leuca nella mattinata del 12 giugno alla presenza della direzione nazionale di Miss Mondo e del sindaco del comune sud salentino Lorenzo Ricchiuti. Felice e soddisfatta del successo dell’iniziativa si è detta la direttrice artistica Maria Rosaria De Simone. "Le nostre ragazze come sempre hanno un cuore d’oro è distribuiscono bontà, con un gesto che di fatto abbraccia tutta Italia – spiega -. L’obiettivo finale di questa raccolta ludica che avviene da anni, è quello di regalare un sorriso a chi è meno fortunato". Alle Miss è poi giunto il messaggio di ringraziamento del presidente dell’associazione Don Gianni Mattia e dei suoi collaboratori. "Grazie per i vostri sorrisi e la vostra storica vicinanza. I giochi donati saranno equamente distribuiti nei reparti pediatrici ospedalieri ed in alcune strutture che ospitano minori allontanati dai rispettivi nuclei familiari. Quello che ci piace pensare è che in questo modo si distribuisce soprattutto solidarietà ed amore verso il prossimo. È il messaggio della bellezza, la bellezza dell’anima – conclude Don Gianni Mattia - un gesto, il vostro che vale più di mille parole".