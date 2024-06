Food trend, MSC Crociere rivela la top 5 e la ricetta segreta del piatto più trendy dell'estate

MSC Crociere, il terzo gruppo crocieristico al mondo ha rivelato i propri food trend dell’offerta estiva a bordo delle sue 22 navi posizionate in giro per il mondo. Leader dell’accoglienza a livello mondiale, forte dell'esperienza ultradecennale che la contraddistingue per l'attenzione nei dettagli e l’eccellenza di una proposta che coinvolge anche chef stellati, ogni piatto servito a bordo delle navi promette un viaggio gastronomico indimenticabile verso nuovi sapori e memorabili ricordi culinari. MSC Crociere, il terzo gruppo crocieristico al mondo ha rivelato i propri food trend dell’offerta estiva a bordo delle sue 22 navi posizionate in giro per il mondo. Leader dell’accoglienza a livello mondiale, forte dell'esperienza ultradecennale che la contraddistingue per l'attenzione nei dettagli e l’eccellenza di una proposta che coinvolge anche chef stellati, ogni piatto servito a bordo delle navi promette un viaggio gastronomico indimenticabile verso nuovi sapori e memorabili ricordi culinari.





L'offerta food a bordo delle navi MSC è rinomata per la sua ricchezza e varietà. Dai succulenti tagli di carne del Butcher's Cut alle esperienze al tavolo dello chef, passando per un'ampia selezione di cucine internazionali nei ristoranti tematici che offrono una vasta gamma di cucine, dai piatti mediterranei ai deliziosi piatti asiatici e fusion.





Prima di rivelare il vincitore, ecco la Summer top 5 scelta dal Corporate Chef MSC Crociere.





5° Classificato: Ceviche di pesce bianco - con cipolla rossa, limone e coriandolo, su coulis di peperoni dolci





Questo piatto fresco e leggero conquista i palati con la sua combinazione di pesce bianco marinato con cipolla rossa, limone e coriandolo, servito su un coulis di peperoni dolci. È l'ideale per chi cerca un antipasto raffinato e pieno di sapore, perfetto per le calde giornate estive.





4° Classificato: Brie in croccante brioche alle mandorle - composta di frutti di bosco





Un'esperienza sensoriale indimenticabile, il Brie avvolto in una crosta croccante di brioche alle mandorle, servito con una composta di frutti di bosco. Questo piatto combina la cremosità del formaggio con la dolcezza dei frutti di bosco, creando un equilibrio perfetto tra sapori e consistenze.





3° Classificato: Gnocchi Vegani Di Cavolfiore - Crema Di Patate Al Gusto Di Zafferano





Una delizia vegana che ha conquistato il cuore di molti, questi gnocchi di cavolfiore sono serviti su una crema di patate allo zafferano celebrando un matrimonio da favola in cui la delicatezza degli gnocchi si sposa perfettamente con l'intenso sapore dello zafferano, offrendo un'opzione gustosa e salutare.





2° Classificato: Salmone affumicato alla griglia - purè di patate al mais giallo, crema di porri e ragù di spinaci condito con cipolle croccanti, salsa BBQ all'arancia





Un piatto che esalta i colori e i sapori del mare e della terra, in cui il salmone affumicato alla griglia è accompagnato da un purè di mais, ragù di porri e spinaci cremoso, cipolle croccanti e salsa BBQ all'arancia. La combinazione di ingredienti freschi e saporiti rende questo piatto una scelta irresistibile per chi ama il pesce.





Il vincitore: Ravioli alla Cacio e pepe con Broccoli, piatto ideale per l'estate grazie alla sua combinazione di sapori freschi, leggerezza e presentazione elegante. Una scelta perfetta per la stagione calda, in grado di garantire una consistenza delicata e un ripieno leggero. L'uso del brodo vegetale come base per la salsa arricchita di Pecorino Romano, insieme alla presenza di ingredienti freschi come la cipolla bianca e i grani di pepe nero, crea una mix cremoso ma non eccessivamente pesante, che esalta il gusto dei ravioli senza sovrastarli. I broccoli freschi, sbollentati e poi saltati con aglio, scalogno e peperoncino, aggiungono un tocco di croccantezza e un sapore vibrante che contrasta piacevolmente la morbidezza dei ravioli. Inoltre, la loro preparazione rapida conserva il colore verde brillante e le proprietà nutritive, rendendoli un contorno sano e appetitoso.





La presentazione del piatto, con l'emulsione di Pecorino sul fondo, i ravioli disposti con cura e i broccoli come guarnizione, offrono inoltre una piacevole esperienza visiva oltre che gastronomica.





Ingredienti per 1 porzione:





120 g di ravioli ricotta e spinaci

1 dl di brodo vegetale

30 g di cipolla bianca

2 g di grani di pepe nero

10 g di Pecorino Romano

2 ml di olio d'oliva

2 mg di olio di semi di girasole

Sale q.b.

5 g di burro non salato

5 g di farina 00

30 g di broccoli freschi

1 ml di olio d'oliva

3 g di scalogno fresco

3 g di aglio tritato

1 g di peperoncino tritato





Preparazione:





In una padella, tostare delicatamente i grani di pepe nero nell'olio d'oliva fino a quando saranno dorati. Aggiungere la cipolla affettata e far appassire.

Aggiungere il brodo vegetale alla padella e far ridurre della metà. Spessire la salsa con un roux preparato facendo sciogliere il burro in una pentola e aggiungendo la farina, quindi incorporare il Pecorino Romano grattugiato. Passare la salsa attraverso un colino per ottenere una consistenza liscia.

Un'ora prima di servire, aggiungere il Pecorino grattugiato alla salsa e mescolare con un frullatore ad immersione fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere pepe nero macinato e sale, se necessario.

Per preparare i broccoli, sbollentarli in acqua salata per 20 secondi, quindi raffreddarli in acqua e ghiaccio. Scolarli e metterli in frigorifero. In una padella, saltare i broccoli con aglio tritato, scalogno e peperoncino tritato.

Per servire, cuocere i ravioli in acqua bollente salata, quindi scolarli e condire con burro fuso e un po' di emulsione al Pecorino. Disporre l'emulsione al Pecorino sul piatto, adagiare i ravioli sopra e guarnire con i broccoli e qualche scaglia di Pecorino Romano.