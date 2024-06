Mottola, SS.100. Scalera: 'Finalmente si chiudono le corsie di sorpasso'

- "Finalmente partono i lavori sulla SS 100 per l’installazione di nuova segnaletica stradale e per la chiusura delle corsie di sorpasso in direzione Taranto. Un intervento, quest’ultimo, che in più occasioni ho chiesto ad Anas Puglia, anche a gran voce, venisse realizzato in tempi molto brevi". Così il vicepresidente della V Commissione Consiliare, Antonio Paolo Scalera.