Ospedale San Cataldo di Taranto, Di Gregorio: 'Realizzato il 94% dei lavori'

TARANTO - "Resta fissato al 31 dicembre di quest'anno il completamento del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. E' quanto scaturito dalle audizioni svoltesi oggi in I Commissione Bilancio. Lo stato di avanzamento lavori ha raggiunto il 94%. Sul cantiere attualmente sono presenti 250 unità e 30 tecnici impegnati nell'esecuzione delle opere di finitura" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), presidente II Commissione consiliare.





"Si tratta di un'opera imponente che la comunità ionica attende da anni. Un grande intervento con grandi numeri: una superficie di 260mila metri quadrati; struttura su 4 livelli; 715 posti letto; 70 ambulatori; 28 sale di diagnostica; 19 sale operatorie; 2.300 posti auto; un eliporto. Siamo, ormai, alle battute finali per la realizzazione di una struttura che finalmente riequilibrerà le carenze sanitarie di cui soffre il territorio ionico. I tarantini hanno pieno diritto a strutture e ad un'assistenza sanitaria d'eccellenza. Il nuovo ospedale San Cataldo sarà certamente un polo all'avanguardia e un riferimento in Puglia e in tutto il Mezzogiorno" si legge ancora nella nota stampa a cura del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.